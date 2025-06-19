В США будут жестко проверять иностранных студентов: какая причина

Американская виза

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Государственный департамент США обязал свои посольства и консульства усилить проверку заявителей на студенческие визы. Теперь они должны обноруживать людей, которые могут иметь «враждебное отношение к нашим гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам» США.

Об этом сообщает CNN.

Детали новой проверки

Согласно депеше, полученной CNN, консульства будут проверять «полное онлайн-присутствие» потенциальных студентов и участников обменных программ. Заявители попросят сделать свои профили в социальных сетях публичными. В депеше четко отмечено, что «ограниченный доступ к онлайн-присутствию или его видимость может быть истолкован как попытка избежать или скрыть определенную деятельность».

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Эти новые правила вводятся на фоне значительных мер администрации Трампа, направленных на ограничение притока иностранных студентов в США, включая агрессивную отмену студенческих виз и особое внимание Гарвардскому университету.

Что будут искать консульские работники

Новые указания требуют от консульских работников проводить всестороннюю и тщательную проверку всех заявителей на визы F, M и J (ранее известные как FMJ). Цель — выявить тех, кто:

Имеет враждебное отношение к гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам США.

Выступает за определенных террористов, помогает или поддерживает их, а также другие угрозы национальной безопасности.

Совершает незаконные антисемитские притязания или насилие.

Проверка будет охватывать «все онлайн присутствие заявителя — не только активность в социальных сетях», используя любые соответствующие поисковые системы и онлайн-ресурсы, а также «любые базы данных, к которым имеет доступ консульский отдел».

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Несмотря на то, что рекомендации не объясняют, что такое «враждебное отношение», посольства и консульства введут новые правила проверки уже через пять рабочих дней, они снова начнут принимать посетителей на визы, но будут работать медленнее через дополнительную проверку. иностранцев менее 15%.

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Цели и последствия усиления проверок

Целью новой проверки является обеспечение того, чтобы «иностранцы, желающие въезда в Соединенные Штаты, прошли проверку в максимально возможном объеме». Также и соблюдали условия своего пребывания в США. В депеше отмечается, что ФБР давно предупреждает о попытках иностранных государств использовать американские высшие учебные заведения для угона технической информации, использования исследований и распространения ложной информации.

Консульским сотрудникам приказано искать «любую потенциально оскорбительную информацию» о заявителе и делать скриншоты соответствующих онлайн-обнаружений. Даже если такая информация не приводит к отказу в визе, она должна быть учтена. Особенно, если она «подрывает доверие к заявителю или намекает на то, что заявитель не будет соблюдать условия своего въезда».

Депеша также подчеркивает: «Заявителям, демонстрирующим историю политического активизма, особенно когда он связан с насилием или со взглядами и деятельностью, описанными выше, необходимо учитывать вероятность того, что они будут продолжать такую деятельность в Соединенных Штатах, и если да, то соответствует ли такая деятельность классификации неиммиграционной визы». Министр Рубио цитируется с заявлением: «мы не стремимся импортировать активистов, которые будут нарушать и подрывать научную деятельность в университетах США».

Ранее сообщалось, в апреле администрация США утвердила $50 млн военной помощи только после подписания Киевом спорного соглашения о распределении полезных ископаемых. Однако большинство из более чем $3,9 млрд не было израсходовано до конца срока.

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