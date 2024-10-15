В США давят на Зеленского по поводу мобилизации 18-25-летних – советник главы ОП

Американцы намекают, что одной только помощи Украине западным оружием недостаточно, нужна мобилизация людей в возрасте с 18 лет.

Политики из Республиканской и Демократической партий США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе, почему в государстве не проводится мобилизация тех, кому с 18 до 25 лет.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Лещенко подтвердил информацию от народной депутата Марии Ионовой о том, что иностранные партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине.

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"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому с 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет", – говорится в сообщении советника главы ОП.

Он подчеркнул, что Зеленский "не продавился", и убеждает американских политиков из обеих партий предоставлять оружие без смены призывного возраста.

Напомним, ранее в телеэфире Ионова заявила, что иностранные партнеры настаивают на понижении мобилизационного возраста в Украине. По словам депутата, это является следствием провальных коммуникационных кампаний по мобилизации.

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