В США действительно думают над ограничением разведданных для Украины: что может сделать Трамп – СМИ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

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В администрации президента США Дональда Трампа активно обсуждают возможность ограничить обмен разведывательной информацией с Украиной. Речь идет, в частности, о данных о целях на территории России.

Об этом пишет Semafor со ссылкой на представителя администрации Трампа.

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Накануне сам президент США приуменьшил значение этой идеи. В разговоре с журналистами Трамп заявил, что Соединенные Штаты и дальше делятся разведданными с Украиной и «помогают им». В то же время он подчеркнул, что его главная цель – завершить многолетнюю войну России против Украины.

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Однако, по словам собеседника Semafor, в Белом доме вопрос возможного сокращения обмена разведданными действительно находится на рассмотрении. При этом единой позиции внутри администрации пока нет.

В частности, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, как сообщается, выступает против такого шага.

«Трамп очень злой. Он мог бы отдать такой приказ», - сказал представитель администрации.

По его словам, одним из вариантов может быть прекращение передачи Украине именно той разведывательной информации, которая касается целей внутри России.

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Ранее Трамп уже ненадолго приостанавливал обмен разведданными с Украиной после напряженной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Недавно Зеленский также заявлял, что Украина не получила от партнеров предварительной разведывательной информации об одном из российских ракетных ударов.

Ранее Владимир Зеленский также сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала Киев, что может прекратить обмен разведывательной информацией, если Украина не остановит дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Что известно о ночной атаке на Киев и предупреждении партнеров

Напомним, в ночь на 14 октября Россия атаковала Киев. В результате ударов погибли три человека, еще по меньшей мере 22 пострадали, среди них ребенок. Наибольшие разрушения получил Деснянский район, где ракета попала в многоэтажку. Повреждение и пожары также были зафиксированы в других районах столицы.

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Во время первой волны атаки партнеры не передали Украине предупреждение о применении баллистики. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что в течение трех следующих волн соответствующая информация уже поступала.

Той же ночью сообщалось об ограничениях в работе Starlink. Волонтер Сергей Стерненко заявил, что из-за проблем со связью был сорван ряд важных миссий. Первоначально терминалы теряли связь при движении со скоростью более 160 км/ч, однако впоследствии отдельные военные сообщали о проблемах уже на скорости 60–70 км/ч.

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