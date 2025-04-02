В США готовят беспрецедентные санкции против РФ из-за отказа прекратить войну

США готовят жесткие санкции против РФ / © Associated Press

Реклама

В Сенате Соединенных Штатов представили законопроект о санкциях против России, которым предлагается введение 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другое сырье.

Об этом информирует The Washington Times.

Законопроект был представлен сенаторами от Республиканской партии Линдси Грэмом и Демократической партии Ричардом Блюменталем.

Реклама

Всего соавторами законопроекта выступили 50 сенаторов по 25 от Республиканской и Демократической партии.

«В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем», — говорится в совместном заявлении сенаторов.

В законопроекте предлагается введение первичных и вторичных санкций против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля против Украины. Эти ограничения будут применены, если мирное соглашение не будет достигнуто или будет достигнуто и нарушено Россией.

Кроме того, данным законопроектом разрешается введение 500% тарифа на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Сенаторы, представившие законопроект, выразили надежду, что в 2025 году президент Трамп и его команда «достигнут того, что не удавалось миру в прошлом: окончательно прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат выживание свободной и демократической Украины».

«Данные санкции против России уже готовы и получат преимущественную двухпартийную, двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей», — отметили авторы документа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня.

Мы ранее информировали, что в Кремле не верят в гнев Трампа, поэтому Москва почти не реагирует на угрозы США.