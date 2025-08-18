В США готовят законопроект о признании РФ и Беларуси спонсорами терроризма

РФ и Белоруссия могут признать спонсорами терроризма

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь работают над возможным законопроектом, признающим Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма.

Об этом сообщила журналистка NBC News Кристен Волкер в соцсети Х.

По ее словам, информацию подтвердил источник, знакомый с текстом документа.

«Сенаторы Линдси Грэм, член Конгресса, и Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута, рассматривают возможность внесения в Сенат законопроекта, который, в случае принятия, может признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей», — написала Волкер.

Ранее сообщалось, что недавно был обнаружен онлайн-ресурс, где российские захватчики «предлагают выбрать» украинского ребенка по описанию, будто это товар, а не человек.

Мы ранее информировали, что супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо диктатору Путину, в котором затронула тему похищения украинских детей.