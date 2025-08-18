ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

В США готовят законопроект о признании РФ и Беларуси спонсорами терроризма

В Конгрессе США рассматривают инициативу, которая может официально закрепить статус России и Белоруссии как государств-спонсоров терроризма из-за депортации украинских детей.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ и Белоруссия могут признать спонсорами терроризма

РФ и Белоруссия могут признать спонсорами терроризма

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь работают над возможным законопроектом, признающим Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма.

Об этом сообщила журналистка NBC News Кристен Волкер в соцсети Х.

По ее словам, информацию подтвердил источник, знакомый с текстом документа.

«Сенаторы Линдси Грэм, член Конгресса, и Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута, рассматривают возможность внесения в Сенат законопроекта, который, в случае принятия, может признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей», — написала Волкер.

Ранее сообщалось, что недавно был обнаружен онлайн-ресурс, где российские захватчики «предлагают выбрать» украинского ребенка по описанию, будто это товар, а не человек.

Мы ранее информировали, что супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо диктатору Путину, в котором затронула тему похищения украинских детей.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie