Ричард Блюменталь / © Associated Press

Реклама

Американский сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь заявил, что рассчитывает на принятие Палатой представителей США нового масштабного пакета санкций против России в сентябре.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Реклама

Законопроект должен сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и усилить экономическое давление на Кремль. Инициатива уже получила широкую поддержку республиканцев и прошла первое голосование в Сенате.

Реклама

Блюменталь является одним из авторов документа — он назвал его «кувалдой», которая может ударить по возможностям российского диктатора Владимира Путина финансировать войну против Украины.

Большинство демократов поддерживают ужесточение санкций против России. В то же время часть законодателей выражает обеспокоенность по поводу широких полномочий, которые документ может предоставить Трампу относительно введения новых тарифов. Они боятся, что под дополнительные пошлины могут попасть даже союзники США. Блюменталь заявил, что предусмотренные законопроектом исключения должны защитить европейских партнеров от подобных мер.

Санкции против России — что известно

Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против России и Ирана, одним из главных авторов которого был покойный республиканец Линдси Грэм.

На этом фоне сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс обратились к госсекретарю США Марку Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

Реклама

Они требуют объяснить, почему администрация Трампа уже 17 месяцев не вводит регулярных санкций против компаний, банков и других структур, помогающих России обходить действующие ограничения. Законодатели подчеркнули, что мирные переговоры не принесли результата, а последние большие санкции Вашингтон ввел в октябре 2025 года.

Также сообщалось, что Евросоюз готовит самый масштабный пакет санкций против России за все время полномасштабной войны против Украины. Новый пакет увеличит количество подсанкционных структур на треть.

Новости партнеров

Новости партнеров