В США хвалят Трампа, но боятся "победы" Путина: CNN о сомнениях среди республиканцев

Республиканские законодатели преимущественно одобрили встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным и попытку посадить российского фюрера в одну комнату с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, среди республиканцев опасаются, что хозяин Кремля в конце концов может получить слишком много.

Об этом говорится в статье CNN .

Республиканцы и союзники Трампа в последние дни объединяли почти похвалу Трампу с нотками оговорки относительно того, что будет дальше. Они часто мягко подталкивали руководителя Белого дома к большему скептическому и жесткому отношению к Путину, чем он это делал публично. Более того - они откровенно озабочены тем, что этот процесс может привести к "победе" Путина. И этот – страх, как показывают опросы, разделяют многие американцы.

Едва ли не самым откровенным был сенатор-республиканец из Северной Каролины Том Тиллис. Он заявил, что Путин явно тянет Трампа в свою пользу, и предостерег от "даже крохотной победы" для российского президента.

"Провокация Путина заключается в страхе, что бывший советский сателлит может стать преуспевающей западной демократией. Это будет началом конца его неудачного коммунистического тоталитарного опыта. И даже незначительная победа подтвердит его убеждение, что этот мир должен быть под тоталитарным правлением", - сказал Тиллис.

Другие были осторожнее, но также говорили серьезные тревожные сигналы относительно того, что Трамп может попытаться пойти на уступки.

Сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины неоднократно предостерег, что любые «обмены землями» должны лишь признавать части Украины находящимися под контролем России, а не фактически передавать их в состав России.

"Будьте очень осторожны, вознаграждая Путина, предоставляя ему право собственности на украинскую землю силой оружия", - сказал Грэм.

Это, уверен он, может вдохновить Китай на попытку захватить Тайвань силой.

"Китай наблюдает. Не делайте ничего в Украине, что могло бы побудить Китай захватить Тайвань", - подчеркнул сенатор.

Сенатор из Техаса Тед Круз выразил уверенность, что Трамп таки достигнет мирного соглашения, Но, отмечает он, есть одна важная оговорка.

«Я призвал президента Трампа решить этот вопрос таким образом, чтобы это стало четкой и заметной утратой для России и Путина. Россия не наш друг, Путин не наш друг”, – сказал республиканец.

Представитель Палаты представителей Джо Уилсон из Южной Каролины неоднократно хвалил Трампа за то, что он разглядел ложь "военного преступника Путина, вводящего мир в заблуждение".

"Но я соглашаюсь с тем, что раньше говорил Дональд Трамп: утром он прекрасно разговаривает с Путиным, а днем военный преступник Путин совершает убийственные нападения", - добавил он.

Впрочем, самым критическим республиканцем в Палате представителей был Дон Бэйкон из Небраски, заявивший, что поддерживает мирные переговоры. Однако потом он предположил, что странные недавние комментарии Трампа о том, что Украина способна достичь мира, не были случайными.

"Утверждение, что Украина может иметь мир завтра, если захочет, - это заявление, которое требует от нее капитуляции перед российским вторжением. Мы должны вести переговоры с моральной ясностью, зная, что Россия начала эту войну своим безжалостным вторжением. Мы не должны вознаграждать варварство", - сказал Бейкон.

"Эти республиканцы не единственные, кто, похоже, боится, что Путин получит слишком много. Опросы показывают, что многие американцы соглашаются с этим", - отмечает CNN.

Недавний опрос Fox News показал, что американцы считают, что 58% против 35%, что Путин имел преимущество над Трампом накануне их саммита. Большое количество американцев давно считает, что Трамп слишком благосклонен к диктатору РФ.

Кроме того, опрос Gallup показал, что 7 из 10 американцев, по крайней мере, «несколько» озабочены тем, что мирное соглашение будет слишком выгодным для России.

"Переговоры относительно реального мирного соглашения означают выяснение сути того, что является приемлемой уступкой. И это, очевидно, достаточно пугающая перспектива для многих сторонников России, которые молча наблюдали, как Трамп и его партия удаляются от Украины", - говорится в статье.

Напомним, опрос Pew Research Center показал, что большинство американцев не доверяют Трампу в вопросах войны РФ против Украины. Согласно данным исследования, большинство респондентов заявили, что «не очень уверены» или «совершенно не уверены» в способности главы Белого дома принимать взвешенные шаги в этом конфликте. Еще 28% полагают, что он сохраняет правильный баланс в подходах к сторонам войны