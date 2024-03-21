В США к обсуждению пакета помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время — Джонсон

Основным приоритетом Конгресса является согласование бюджета правительства США на 2024 год, а поскольку этот вопрос уже почти решен, то в пакет помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время. Об этом во время пресс-конференции 20 марта заявил спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, — пишет "Голос Америки".

После решения бюджетных вопросов, "переведем внимание на это (дополнительную помощь американским союзникам – ред.) и не будем медлить с этим", – сказал Джонсон.

Конгресс должен одобрить бюджет до 22 марта, в противном случае может произойти так называемый шатдаун, временное прекращение работы правительственных учреждений США. Однако, по словам Джонсона, бюджетные вопросы уже практически согласованы и должны быть проголосованы на этой неделе, хотя этому предшествовали "строгие переговоры".

В то же время после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля. В то же время, пока нет гарантий, что, вынеся на рассмотрение, законодатели сразу проголосуют за помощь.

"Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров, – заявил Джонсон. – Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают REPO Act, — законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит".

"Среди законодателей сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру", – заявил спикер.

В то же время бывшая спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси призвала вынести на голосование законопроект, который уже прошел согласование в Сенате. В то же время, по ее словам, сейчас важно согласовать помощь Киеву как можно скорее, поэтому демократы могут поддержать и альтернативный вариант законопроекта. "Погодим уже хоть что-то и сделаем это как можно скорее", — сказала Пелоси.

Пелоси добавила: "Критически необходимо, чтобы мы это сделали, чтобы Конгресс это сделал. Пакет помощи уже был принят в Сенате с двухпартийной поддержкой. Мы надеемся, что его вынесут на рассмотрение и в Палате представителей. Спикер говорил, что не хотел переходить к этому"., прежде чем профинансирует правительство. Этот вопрос должны закрыть уже очень скоро, через несколько дней. Поэтому, надеюсь, следующей будет помощь Украине".

Напомним, спикер Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине, но поддержка Украины будет отличаться от принятия Сенатом.

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