В США команда Маска объявила о миллионных сокращениях в сфере образования

Маск подверг критике федеральную бюрократию.
Команда миллионера Илона Маска по сокращению расходов объявила о ряде сокращений в Департаменте образования США на общую сумму более 900 миллионов долларов.
Об этом пишет New York Times.
"Очевидно, это направлено на то, чтобы подавить исследовательское отделение департамента, Институт образовательных наук", — пишет издание.
Команда, которую собрал Маск, работавшая в относительной тайне, закрывая другие агентства, такие как USAID. и сокращая другие государственные программы, сообщила в социальных сетях, что Департамент образования "разорвал" 89 контрактов, а также 29 грантов, связанных с обучением разнообразию и равенству.
Большинство, если не все, сокращение контрактов повлияло на портфель Института наук об образовании, включая гранты на образовательные инновации и исследования и обзор проектов, связанных с What Works Clearinghouse, который проводит и курирует исследования лучших практик в образовании, по словам трех лиц, знакомых с контрактами департамента.
"Люди пожелали остаться анонимными из-за страха мести, поскольку они не были уполномочены обсуждать сокращения", — пишет издание.
Менее чем через две недели после обнародования новых данных федерального тестирования, которые показывают исторически низкие показатели чтения, сокращения, вероятно, затронут исследования, призванные ответить на вопрос о некоторых из крупнейших проблем американского образования после пандемии Covid-19, таких как прогулы и поведенческие проблемы учащихся.
На днях Маск раскритиковал федеральную бюрократию как пронизанную мошенничеством и расточительностью, не предоставив доказательств. Он защищал работу своей команды как радикально прозрачную, даже когда сотрудники Департамента образования и подрядчики неистово пытались понять масштабы сокращений.
"У нас есть эта неизбранная, четвертая неконституционная ветвь власти, которая является бюрократией, которая сейчас во многом имеет больше власти, чем любой избранный представитель. И это не то, чего хотят люди, и это не соответствует свободе народа", — заявил Маск.
Ранее Илон Маск назвал USAID преступной организацией. Он заявил, что USAID, используя "налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, в том числе COVID-19, убивших миллионы людей".
Читайте также:
- Маск поднял тревогу: США рискуют проиграть следующую войну без перевооружения армии
- Маск заявил, что не пытается приобрести TikTok
- Илон Маск "возьмется" за расходы Пентагона
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.