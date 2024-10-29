В США критически тают запасы ракет из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке — WSJ

В США заканчиваются запасы ракет для ПВО из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке.

В США истощаются запасы некоторых типов ракет для систем противовоздушной обороны. Это подвергает сомнению готовность Пентагона реагировать на войны в Европе и на Ближнем Востоке, а также на потенциальный конфликт в Тихом океане.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что ракеты-перехватчики быстро становятся наиболее востребованными боеприпасами в кризис на Ближнем Востоке, поскольку Израиль и другие союзники США сталкиваются с растущей угрозой от иранских ракет и беспилотников. Нехватка может стать еще более острой после израильского ответа Ирана, который может вызвать новую волну атак со стороны Тегерана.

Ракеты Standard Missiles, обычно запускаемые с кораблей и бывают разных типов, являются одними из самых распространенных перехватчиков, которые США используют для защиты израильской территории, и имеют решающее значение для прекращения атак хуситов на корабле в Красном море.

Активное использование ограниченного запаса ракет-перехватчиков Пентагона вызывает опасения относительно способности США и их союзников идти в ногу с неожиданно высоким спросом, вызванным войнами на Ближнем Востоке и Украине. По словам аналитиков и чиновников, Пентагон опасается, что его запасы могут иссякнуть быстрее, чем могут производить ракеты, что сделает США уязвимыми в потенциальном конфликте в Тихом океане.

"США не создали оборонную промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение как в Европе, так и на Ближнем Востоке, одновременно отвечая собственным стандартам готовности", — сказал Элиас Юсиф, научный сотрудник и заместитель директора программы по обороне в Стимсоновском центре в Вашингтоне. "И обе эти войны – затяжные конфликты, что не входило в оборонительное планирование США".

Увеличение производства оружия оказалось сложной задачей для Пентагона, поскольку это часто требует от компаний открытия новых производственных линий, расширения мощностей и найма дополнительных работников. Компании часто не хотят вкладывать средства в расширение, не зная, что Пентагон обязуется закупать оружие в большем объеме длительное время.

"Мы тратим год на ракеты Standard Missiles – это стандартные ракеты, которые должны быть частью перевооружения на случай агрессии Китая", – сказал Марк Монтгомери, контр-адмирал в отставке, старший директор Фонда защиты демократий, консервативного аналитического центра в Вашингтоне. "Таким образом, на 100% мы, в очередной раз действуя на Ближнем Востоке, подрываем готовность ВМС к выполнению операций в Тихом океане".

Напомним, ранее издание The Washington Post написало, что США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие.

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