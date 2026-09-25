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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В США люди Трампа тайно встретились с посланником Путина — Bloomberg

Стороны обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией и мирное урегулирование войны в Украине.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев / © Getty Images

Спецпосланники президента — США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — встретились в Нью-Йорке со спецпредставителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным медиа, обсуждалось сотрудничество между Россией и США, а также мирное урегулирование войны РФ против Украины.

Журналисты также отметили, что Дмитриев прибыл в Нью-Йорк в рамках продолжения усилий по мирному урегулированию и российско-американскому диалогу после состоявшейся ранее в сентябре встречи Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером.

Ранее сообщалось, что США и Украина продолжают искать формулу для ограниченной деэскалации и возобновления полноценных переговоров по завершению войны. В частности, президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября рассказал о трех непосредственных шагах, которые предлагает администрация Дональда Трампа.

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