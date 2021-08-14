В США могут приостановить расследование обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора Нью-Йорка: названа причина

В США могут приостановить расследование обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора Нью-Йорка: названа причина

Если бы он остался на своем посту, то ему в итоге были бы выдвинуты соответствующие обвинения.

Законодательное собрание штата Нью-Йорк приостановит свое расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, как только он уйдет в отставку.

Об этом сообщает Associated Press.

Спикер Ассамблеи Карл Хисти заявил о том, что законодатели не имеют для этого конституционных полномочий.

Напомним, что Куомо объявил о своей отставке из-за обвинений в сексуальных домогательствах, через несколько дней после того, как он столкнулся с растущим давлением общественности. Он сказал, что его отставка вступит в силу через 14 дней, после чего его сменит 62-летняя вице-губернатор Кейти Хочул, бывшая конгрессмен-демократ.

Ранее генеральный прокурор штата Летиция Джеймс представила независимое расследование, которое заключило, что Куомо сексуально домогался по крайней мере 11 женщин.

Некоторые законодатели призывали Ассамблею продолжить процедуру импичмента после отставки, чтобы возможно запретить Куомо занимать государственный пост в будущем, если он попытается вернуться в политику.

Новости мира: в США в домогательствах подозревают губернатора Нью-Йорка - Эндрю Куомо

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