В США намекнули, какие гарантии безопасности может получить Украина: детали переговоров Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Флориду на фоне массированных российских ракетных и дроновых атак по Киеву. Обстрелы стали очередным сигналом, что Россия не прекращает войну даже параллельно с активными мирными переговорами.

Об этом говорится в материале CNN.

Встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго намечена на 20:00 по киевскому времени. Она стремится снять разногласия относительно обновленного мирного плана, который США и Украина активно дорабатывают в последние недели.

Как сообщает CNN, первоначальный план по 28 пунктам, предложенный командой Трампа, Украина сократила до 20 позиций. Американские дипломаты ведут интенсивные консультации, пытаясь сформировать вариант соглашения, который может устроить и Киев, и Москву.

Американские чиновники заявляют о значительном прогрессе. По их словам, около 90% положений потенциального соглашения уже согласованы. Эту оценку подтвердил и сам Зеленский.

"Это непросто. Никто не говорит, что все удастся сразу. Но каждая встреча и каждый разговор должны приближать нас к результату", - подчеркнул президент Украины.

Самыми сложными остаются около 10% вопросов, в том числе тема территорий. Россия продолжает настаивать на максималистских требованиях, включая полный контроль над Донбассом. В то же время, Зеленский заявил, что в случае согласия России на прекращение огня возможные решения будут вынесены на всеукраинский референдум, как того требует Конституция.

По информации CNN, США также предложили ряд нестандартных идей по разблокированию переговоров. Среди них создание экономической свободной зоны на востоке Украины. Отдельно обсуждается вопрос Запорожской АЭС: Киев предлагает совместное управление станцией США и Украины с распределением производимой электроэнергии.

Ключевым вопросом переговоров остаются гарантии безопасности для Украины. Американские и европейские чиновники подтверждают, что в начале месяца в Берлине был наработан пакет гарантий, по своему содержанию приближенный к статье 5 НАТО.

Этот пакет предусматривает:

сдерживание дальнейшей российской агрессии;

механизмы мониторинга мирного соглашения;

четко определены последствия для России при ее нарушении.

Один из высокопоставленных чиновников США назвал эти договоренности "самым мощным набором протоколов безопасности, который Украина когда-либо получала", не раскрывая деталей. Другой источник отметил, что Трамп готов вынести поддерживаемые США гарантии безопасности на рассмотрение Конгресса, охарактеризовав их как "платиновый стандарт".

По словам американских чиновников, Трамп убежден, что сможет склонить Москву к принятию этих гарантий. Также отмечается, что Россия якобы не возражает против вступления Украины в Европейский Союз в рамках мирного соглашения.

Российская сторона участия во встрече не принимает. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Киева от мирного урегулирования, Россия будет достигать своих целей военным путем.

Между тем, по данным Воздушных сил Украины, в ночь на визит Зеленского Россия выпустила по Украине более 500 дронов и десятки ракет.

Зеленский отмечает: ключевая цель переговоров — не просто прекращение боевых действий, а четкие и надежные гарантии безопасности со стороны США, которые сделают невозможным новую агрессию после завершения войны.

В то же время, европейские дипломаты признают: несмотря на осторожный оптимизм, любые переговоры с Дональдом Трампом остаются непредсказуемыми.

"С Трампом не существует сценариев без риска", - отметил один из представителей НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где вечером (по киевскому времени) 28 декабря он должен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.