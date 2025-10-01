В США назвали единственное условие для предоставления Украине гарантий безопасности

ВСУ на фронте / © Associated Press

Удержать Россию от повторного нападения могут только действенные гарантии безопасности, но американский генерал Дэвид МакКирнан заявил: без значительно большего давления на Путина ни одна страна их не окажет. По его мнению, гарантии должны иметь военную, экономическую и дипломатическую составляющую.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.ua.

4 опоры безопасности: что должно гарантировать Запад

Американский четырехзвездочный генерал армии США в отставке Дэвид МакКирнан убежден, что гарантии безопасности для Украины должны сделать невозможным любое будущее нападение России. По его личному мнению, эти гарантии должны быть комплексными и включать четыре ключевых составляющих:

Военная

Экономическая

Дипломатическая

Информационная

Все эти факторы должны создать уверенность в реальной поддержке западных партнеров и гарантировать, что страна не станет жертвой новой агрессии.

Почему гарантии не будут предоставлены завтра

Генерал МакКирнан выразил сомнение, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине в ближайшее время. Причина этого не в Киеве, а в давлении на Путина.

«Я не вижу, что те страны, которые будут обеспечивать безопасность, достаточно давят на Путина, чтобы он закончил войну. А без этого никаких гарантий никто не даст, подчеркнул генерал США. — На мой взгляд, это давление должно быть значительно больше, чтобы оно привело к тому, чтобы все закончилось».

МакКирнан подчеркнул, что Запад должен понять главное: если Путина не остановить, то он не остановится на Украине и пойдет дальше.

Отвечая на вопрос о факторах, которые могут вынудить российского диктатора прекратить войну, генерал указал на необходимость экономического и социального давления на Россию.

Цель такого давления — сделать невозможным для РФ продолжение войны. Он должен быть столь жестким, последовательным и всесторонним, чтобы Путин пришел к выводу: политика агрессии не может продолжаться, поскольку у него не хватает ресурсов.

Генерал также предположил, что некоторые страны уже готовы предоставить миротворцам для надзора за условиями прекращения огня, хотя формат НАТО, ЕС или коалиционные войска пока остается неясным.

Напомним, журналист Виталий Портников озвучил тревожный прогноз по дальнейшему развитию российско-украинского конфликта. Он предупредил, что если к определенному сроку ситуация не будет урегулирована, мир может столкнуться с началом «Великой войны». По его словам, этот термин обусловлен историческими примерами и «математическими формулами».