В США назвали "единственного человека", который способен посадить Украину и Россию за стол переговоров

По словам главы Миноброны, США будут сохранять за собой лидерство.

Якобы "единственным человеком в мире", способным посадить Украину и Российскую Федерацию за стол переговоров, является новый президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет перед заседанием министров обороны стран НАТО, сообщает " РБК-Украина ".

"Как вчера вы видели, только один человек в мире может посадить стороны за стол переговоров. Это, конечно, президент Дональд Трамп. Он вчера говорил с Путиным и Зеленским. Мы уверены, что его цель остановить убийства и совершить постоянный мир на континенте", — заявил Гегсет.

По словам главы Пентагона, сегодня, во время заседания министров обороны стран НАТО, состоятся "реалистические и честные обсуждения". Пит Гегсет подчеркнул, что крепкий Альянс будет защищать свободный мир и демократический мир, а США будут сохранять за собой лидерство.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировали на звонок Трампа "фюреру" Путину. По его словам, это "создает впечатление" начала переговоров о полномасштабной войне в Украине.

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