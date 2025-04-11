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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В США назвали единую тему во время переговоров с Кремлем: подробности

Вашингтон отмечает, что нынешняя ситуация является динамикой, которую "невозможно решить военным путем".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаг США.

Флаг США. / © Pexels

На переговорах с агрессорской Россией приоритетным вопросом остается прекращение огня в Украине.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время пресс-конференции.

По ее словам, пока не будет прогресса в этом вопросе – "ничего больше нельзя обсуждать". Брюс назвала ситуацией динамикой, которую "невозможно решить военным путем".

"Это мясорубка. Ничего больше нельзя обсуждать по поводу результата, пока не прекратится стрельба и убийства", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

Американская чиновник напомнила, что госсекретарь Марко Рубио "четко дал понять, что мы действительно узнаем через несколько недель, серьезно ли настроена Россия" в вопросе прекращения огня.

"России, безусловно, нужно отнестись к этому серьезно... Это не продлится полгода, год или еще что-то. Президент (Дональд Трамп - Ред.) также четко дал понять, что мы хотим дипломатии. Но дело в том, что мы наблюдаем и судим, как этот процесс продолжается", - заявила Темми Брюс.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович отмечает, что президент США Дональд Трамп снисходителен к Кремлю. Впрочем, скоро может прибегнуть к новым методам в общении с Москвой. Ведь Россия не демонстрирует готовность к уступкам и договоренностям.

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