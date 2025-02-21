В Вашингтоне говорят, что встреча будет зависеть от "результата или прогресса" в прекращении войны.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио подтвердил, что обсуждал встречу президента Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал в интервью Кэтрин Герридж.

"Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет идти речь", — сказал американский госсекретарь во время переговоров в Эр-Рияде Лаврову и российским официальным лицам.

Впрочем, говорит Рубио, встреча двух президентов "во многом будет зависеть от прогресса в прекращении войны в Украине".

"Обычно такие встречи не проводятся до тех пор, пока вы не узнаете какого-либо результата или прогресса. Думаю, что время встречи во многом зависит от того, удастся ли нам достичь прогресса в прекращении войны в Украине. Если удастся, и эта встреча станет заключением соглашения, я думаю, все должны праздновать, что президент Трамп — миротворец", -.

Напомним, издание NYT пишет: стремясь договориться о мирном соглашении с агрессорской Россией, президент США Дональд Трамп переписывает историю вторжения Москвы к своему соседу. Что больше — он оскорбляет украинского президента Владимира Зеленского.

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