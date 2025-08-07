В США назвали главное условие встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Путин, Трамп, Зеленский. / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп сможет провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и "фюрером" РФ Владимиром Путиным при условии, что позиции Киева, Москвы и европейских партнеров удастся сблизить.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business .

По словам Рубио, США впервые получили четкие сигналы, "что Россия могла бы попросить, чтобы положить конец войне". Впрочем, он не раскрыл условия Кремля.

Реклама

"У нас лучше понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам нужно будет сравнить это с тем, на что согласятся европейцы, и на что будут готовы украинцы. Нам нужно понять, как эти позиции приблизить друг к другу", - подчеркнул чиновник.

Он говорит, если Вашингтону "удастся свести их достаточно близко то, что хотят россияне, и то, что хотят украинцы, тогда у президента будет возможность провести встречу, в которой примут участие оба - Путин и Зеленский".

Госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что ключевыми могут стать территориальные вопросы. На определенном этапе переговоров должно произойти прекращение огня.

Напомним, президент США Дональд Трамп похвастался "прогрессом" после того, как его посланец Стив Виткофф завершил переговоры с российским диктатором Путиным по поводу войны в Украине. Других деталей он не уточнил. Значит ли это продление дедлайна ультиматума Трампа или его отмена, глава Белого дома не объяснил.

Реклама

Кроме того, Дональд Трамп анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным "очень скоро". Заявление американского лидера появилось после "очень хороших разговоров", состоявшихся между сторонами.