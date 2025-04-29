В США назвали идею трехдневного перемирия от Путина "абсурдной": в Зеленского отреагировали

Андрей Ермак / © Telegram / Андрей Ермак

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Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Штаты стремятся к долгосрочному прекращению огня, а не временной паузы.

Об этом он сказал в эфире Fox News .

Комментируя прогресс мирных переговоров, Келлог подчеркнул, что сейчас США находятся в «выгодном положении» по поддержке Украины.

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Также он отверг идею трехдневного перемирия и назвал ее «абсурдной».

Келлог напомнил, что Трамп выступает за всеобъемлющее прекращение огня «на море, в воздухе, на суше, по инфраструктуре» минимум на 30 дней с возможностью продления.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Кита Келлога и президента США Дональда Трампа за поддержку украинской позиции по перемирию.

"Спасибо спецпредставителю президента США Киту Келлогу за его работу и поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью. Это понимают все, кто хочет завершения войны", - написал Ермак в своем Telegram.

Он также поблагодарил президента США за поддержку идеи полного прекращения огня.

"Чтобы завершить войну, должен быть первый шаг - никаких обстрелов, штурмовых действий, ударов с воздуха. Никакого огня", - подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, президент России Владимир Путина объявил «перемирие» с полуночи на 8 мая до полуночи против 11 мая.

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