- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 2 мин
В США назвали идею трехдневного перемирия от Путина "абсурдной": в Зеленского отреагировали
В администрации президента США Дональда Трампа отвергают предложение президента России по поводу перемирия в честь Дня Победы.
Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Штаты стремятся к долгосрочному прекращению огня, а не временной паузы.
Об этом он сказал в эфире Fox News .
Комментируя прогресс мирных переговоров, Келлог подчеркнул, что сейчас США находятся в «выгодном положении» по поддержке Украины.
Также он отверг идею трехдневного перемирия и назвал ее «абсурдной».
Келлог напомнил, что Трамп выступает за всеобъемлющее прекращение огня «на море, в воздухе, на суше, по инфраструктуре» минимум на 30 дней с возможностью продления.
В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Кита Келлога и президента США Дональда Трампа за поддержку украинской позиции по перемирию.
"Спасибо спецпредставителю президента США Киту Келлогу за его работу и поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью. Это понимают все, кто хочет завершения войны", - написал Ермак в своем Telegram.
Он также поблагодарил президента США за поддержку идеи полного прекращения огня.
"Чтобы завершить войну, должен быть первый шаг - никаких обстрелов, штурмовых действий, ударов с воздуха. Никакого огня", - подчеркнул руководитель ОП.
Напомним, президент России Владимир Путина объявил «перемирие» с полуночи на 8 мая до полуночи против 11 мая.
Читайте также:
Путин объявил о «перемирии» на 9 мая: что на самом деле планирует глава Кремля
Военный аналитик объяснил, почему предложение Путина о перемирии является «бредом»
Павел Климкин объяснил, почему перемирие Путина – это лишь маневр для Запада