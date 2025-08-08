В США назвали "ключ" для завершения войны в Украине

Флаг США. / © Associated Press

Переговоры с агрессором Российской Федерации необходимы для завершения войны в Украине.

Об этом заявил заместитель представителя американского Государственного департамента Томми Пиггот, сообщают Новости.LIVE.

По его словам, для дипломатического разрешения конфликта необходимо привлечь все стороны к диалогу. Пиггот отмечает, прежде всего - это "не вопрос доверия" к "фюреру" РФ Владимиру Путину, а это - "вопрос действий".

"Президент (Дональд Трамп – Ред.) описал то, насколько он разочарован действиями, которые мы видели со стороны России на протяжении последних недель. Он говорил о необходимости увидеть действия, а не только слова… Привлечение сторон к переговорам является ключом к дипломатическому разрешению этого конфликта", - подчеркнул представитель Госдепа США.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио заявил, что США впервые получили сигналы Кремля по условиям завершения войны. Случилось это после последнего визита спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву. По его словам, якобы сейчас впервые, стало ясно, что Россия могла бы попросить, чтобы положить конец войне. Впрочем, он не раскрыл самих условий Кремля.

Вместе с тем в Вашингтоне не отрицают, что сам Владимир Путин затягивает процесс переговоров. Однако, говорят в Госдепе, возможные санкции США, которыми пригрозил России президент Дональд Трамп, изменили позицию "фюрера" по поводу переговоров.