В США назвали крайний срок для переговоров: Трамп и Рубио готовят решение

Трамп и Рубио / © ТСН.ua

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Представитель Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио серьезно относятся к переговорам между Украиной и Россией. Они намерены принимать решение, учитывая объявленный Трампом срок в две недели.

Об этом сообщает Fox News.

Ведущий спросил, когда же наступит этот двухнедельный срок, который уже не впервые озвучивают и постоянно «смещается». Брюс ответила, что «он не двигается».

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Она подчеркнула, что и президент, и секретарь заявляли, что это не продолжительный процесс. Это не стандартная процедура, которая продлится месяцами или годами. По ее словам, есть четкие стандарты и ориентиры, которые должны происходить.

Брюс отметила, что Трамп настроен решительно, хотя и «надеется» на прогресс в переговорах.

«Президент очень откровенен в своих ощущениях. Есть новые рамки, новые временные пределы, за которыми станет понятно, серьезны ли стороны. Они будут принимать решение исходя из этого», — сказала Брюс.

Она также напомнила, что требования США обеим сторонам известны.

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Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине встретиться для второго раунда переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня. Лавров также заявил, что российская сторона якобы завершила работу над так называемым меморандумом по мирному договору с Украиной, который на встрече представит помощник президента России Владимир Мединский.

Кремль отказался передать Украине свои условия к критикующим в Киеве переговорам в Стамбуле. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что это свидетельствует о желании Кремля сделать переговоры «пустыми». Украина еще официально не согласилась на предложенную Россией встречу 2 июня.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и РФ. Значительного прогресса стороны добиться не смогли, однако тогда был согласован обмен пленными в формате тысяча на тысячу. Последний этап обмена завершился 25 мая.