США. / © Associated Press

Введение вторичных санкций против РФ наряду с постоянной военной поддержкой Украины может разрушить экономику страны-агрессора и стать наилучшим путем к миру.

Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс в интервью NewsNation.

"Если мы примем эти вторичные санкции, Владимир Путин поймет, что мы можем буквально разрушить их экономику. С оказанием постоянной военной поддержки Украине эта комбинация усилий, на мой взгляд, является наилучшим путем к миру", — высказался политик.

Дональд Трамп, говорит Пенс, "вполне способен вести дипломатические переговоры, быть приветливым и пожимать руки, и в то же время говорить: вот какие экономические последствия будут, если вы не сделаете шаг вперед".

Заметим, Пенс был вице-президентом при первой каденции Трампа. По его словам, тогда "фюрер" якобы воздерживался от вторжения в Украину, потому что "администрация Трампа-Пенса имела надежную угрозу применения силы".

"Путин видел, какие мы принимали меры, привлекая наши вооруженные силы для уничтожения халифата ИГИЛ", — подчеркнул политик, напомнив, что США ликвидировали главаря гвардии Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Напомним, в то же время госсекретарь США Марко Рубио считает, что единственный способ достичь соглашения между Украиной и РФ — это взаимные уступки. Ведь, отмечает чиновник, Украина и РФ хотят того, чего они не смогут получить.

В свою очередь, верховный представитель ЕС Кая Каллас отмечает, что президент-диктатор РФ Владимир Путин "просто смеется" над требованиями Трампа. По ее словам, Украина, США, страны Европы стремятся к миру и прилагают все дипломатические усилия для его достижения. Тем не менее, этого не скажешь о России.