В США назвали Макрона союзником и сделали заявление об отправке войск в Украину

Вашингтон и Париж сотрудничают с рядом вопросов, связанных с поддержкой Украины.

Соединенные Штаты Америки "плодотворно работают" с французским президентом Эмманюэлем Макроном по связанным с поддержкой Украины вопросам. Впрочем, США не собираются отправлять своих военных в Украину.

Об этом в очередной раз заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Во время брифинга представители СМИ попросили Миллера прокомментировать сообщение о том, что американские чиновники были "взбешены" заявлениями Макрона относительно отправки западных военных в Украину. Представитель Госдепа заметил, что не может комментировать это.

"Я не могу прокомментировать эти сообщения и не собираюсь подробно комментировать встречу, но, конечно, мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять войска в Украину", — подчеркнул Миллер.

По его словам, Франция является давним союзником США и они "плодотворно работают" с Макроном над рядом вопросов. В частности, по поддержке Украины.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что заявления Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину разозлили чиновников США, а также вызвали критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. Некоторые считают, что это "может даже спровоцировать столкновение с Москвой".

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