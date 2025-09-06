ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1302
Время на прочтение
2 мин

В США назвали самый большой страх Путина

Мероприятие должно помочь Украине сохранить суверенитет и независимость.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Самая большая угроза для диктатора РФ Владимира Путина не в расширении НАТО, а в суверенитете Украины и развитии демократии.

Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол в комментарии " Эспрессо ".

"Путин на самом деле не боится расширения НАТО. Он хорошо знает, что НАТО никогда не нападало на Россию или Советский Союз и никогда этого не сделает. Это исторический факт. Он это знает, но своему народу рассказывает противоположное, словно речь идет о повторении Великой Отечественной войны. Но он осознает, что это неправда".

В то же время, считает дипломат, Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. Ведь именно этого действительно боится хозяин Кремля.

"Он опирается на два аргумента. С одной стороны, утверждает, что украинцы не являются отдельным народом, что они только россияне с акцентом. Впрочем, если украинцы построят настоящую демократию, это разрушит его главный аргумент дома - якобы славянской нации нужна диктатура. Мы на Западе должны это именно именно. Путина наибольшую угрозу", – добавил он.

Напомним, несколько дней назад диктатор Владимир Путин заявлял, мол, Россия "никогда не имела и не будет желать" на кого-либо нападать. По его словам, якобы "единственная цель" Кремля в Украине - защита собственных интересов, потому что, цинично подчеркивает он, борется не за землю, а за права человека, а также русскоязычного населения, "связывающего свою судьбу" с Россией.

Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и агрессорцы Российской Федерации. Также Песков заявил об условии Кремля по гарантиям безопасности для Украины. Да, говорит он, размещение иностранных войск на территории страны не допустимо для России.

Дата публикации
Количество просмотров
1302
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie