В США назвали самый большой страх Путина

Самая большая угроза для диктатора РФ Владимира Путина не в расширении НАТО, а в суверенитете Украины и развитии демократии.

Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол в комментарии " Эспрессо ".

"Путин на самом деле не боится расширения НАТО. Он хорошо знает, что НАТО никогда не нападало на Россию или Советский Союз и никогда этого не сделает. Это исторический факт. Он это знает, но своему народу рассказывает противоположное, словно речь идет о повторении Великой Отечественной войны. Но он осознает, что это неправда".

В то же время, считает дипломат, Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. Ведь именно этого действительно боится хозяин Кремля.

"Он опирается на два аргумента. С одной стороны, утверждает, что украинцы не являются отдельным народом, что они только россияне с акцентом. Впрочем, если украинцы построят настоящую демократию, это разрушит его главный аргумент дома - якобы славянской нации нужна диктатура. Мы на Западе должны это именно именно. Путина наибольшую угрозу", – добавил он.

Напомним, несколько дней назад диктатор Владимир Путин заявлял, мол, Россия "никогда не имела и не будет желать" на кого-либо нападать. По его словам, якобы "единственная цель" Кремля в Украине - защита собственных интересов, потому что, цинично подчеркивает он, борется не за землю, а за права человека, а также русскоязычного населения, "связывающего свою судьбу" с Россией.

Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и агрессорцы Российской Федерации. Также Песков заявил об условии Кремля по гарантиям безопасности для Украины. Да, говорит он, размещение иностранных войск на территории страны не допустимо для России.

