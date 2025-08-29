ТСН в социальных сетях

В США назвали шанс Трампа остановить войну: что известно

Трамп имеет ключ к перемирию с Путиным, считает американский политик.

Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп должен оказывать реальное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы "фюрер" сел за стол переговоров и согласился на прекращение огня.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в комментарии Sky News.

Американский политик отмечает, что "никто не может быть доволен" ночными ударами России по Украине ночью 28 августа.

"Это согласуется с тем, что Путин делал в течение трех с половиной лет... Путин явно не хочет прекращать эту войну", - подчеркнул он.

Заметим, Тейлор выразил солидарность с президентом Трампом о том, что "обе стороны" должны прекратить войну. Впрочем, подчеркнул экспосол, "лишь одна сторона заинтересована в прекращении этой войны, и это президент Зеленский".

Тейлор заявил, что у американского лидера есть потенциал «заставить к прекращению огня» своим появлением в ООН в следующем месяце.

"Чтобы было понятно, если бы он мог сделать это заранее, а затем объявить в ООН, что ему удалось добиться от Путина согласия на прекращение боевых действий, это было бы блестящим заявлением", - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил об изменениях в требованиях России. Якобы Москва отказалась от планов контролировать четыре области Украины и сейчас обсуждает только удержание позиций в Донбассе и Запорожье.

