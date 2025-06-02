США. / © Associated Press

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

В совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем Грэм подчеркнул, что санкции должны быть введены до середины июня. Штаты хотят послать четкий сигнал Китаю и другим странам, помогающим Кремлю обходить международные ограничения.

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"До саммита G7 мы надеемся ввести санкции в координации с Европой, чтобы послать однозначный сигнал Китаю", – заявили сенаторы после переговоров в Париже с французскими чиновниками.

Заметим, что их законопроект о санкциях против России предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители. Документ уже поддержали 82 сенатора.

"Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пора для мира решительно действовать против агрессии России, привлекая Китай и других к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась – заставьте Китай помочь ее прекратить", - заявил Китай.

Как сообщалось, сам президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против России , подготовленный в Сенате Конгресса. Отметим, ранее он отмечал, что воздерживается от введения ограничений, чтобы «не испортить заключение соглашения».

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал дату завершения войны . По его словам, западные санкции особенно ударят по экономике РФ в начале лета 2026 года.

Тем временем The Moscow Times пишет, что доходы "Роснефти" резко упали – в первом квартале 2025-го компания потеряла 58% чистой прибыли. Нефтяная экономика России пошла на убыль из-за санкций, падения цен на нефть и аномального укрепления рубля.

Дата публикации 22:16, 30.05.25 Количество просмотров 17 США надоело ждать и уже готовят санкции против России