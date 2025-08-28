В США назвали страну, которая является спонсором вторжения России в Украину

Нарендра Моди и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Индия закупает российскую нефть и таким образом финансирует военную машину РФ и помогает Кремлю вести войну против Украины. На Нью-Дели следует усилить давление.

Об этом заявил советник Белого дома по торговле Питер Наварро в интервью Bloomberg.

Американский политик подчеркнул, что Индия финансирует вторжение в Украину. Более того, отмечает он, индийский премьер-министр Нарендра Моди поддерживает "военную машину".

Реклама

"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру частично проходит через Нью-Дели", — сказал Наварро.

По его словам, Нью-Дели, закупая российскую нефть "со скидкой", помогает Москве, а при этом вредит Соединенным Штатам, финансирующим Украину.

"Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, бизнес, рабочие теряют, потому что высокие тарифы Индии лишают нас рабочих мест, заводов, доходов и более высоких зарплат. А потом налогоплательщики проигрывают, потому что нам приходится финансировать войну Моди", — добавил он.

Как сообщало издание Reuters со ссылкой на оценки аналитиков, Индия потеряет вдвое больше, чем заработала на нефти из России. Отмечается, что до войны страна практически не покупала российскую нефть, а поставки составляли менее 1% индийского нефтяного импорта. Тем не менее теперь Нью-Дели увеличил закупку до 42% от своего совокупного импорта.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел общий 25-процентный тариф на индийские товары 1 августа, а затем пригрозил еще больше — добавил еще 25 процентов исполнительным указом, чтобы наказать Индию за финансирование войны России в Украине путем покупки огромных объемов российской нефти. Новая общая ставка в размере 50 процентов должна вступить в силу 27 августа.