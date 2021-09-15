В США назвали три проблемы для запуска "Северного потока-2": список

В США назвали три проблемы для запуска "Северного потока-2": список

Германии нужно подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.

Существуют три препятствия для запуска "Северного потока-2".

Об этом пишет обозреватель Америка Эрнандез в статье для Politico.

Заметим, что строительство трубопровода уже завершено, однако его оператору предстоит провести технические работы, которые, могут занять до трех месяцев. Также необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем.

"Северному потоку-2" нужно получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации. Федеральному сетевому агентству Германии нужно подтвердить, что газопровод соответствует требованиям ЕС.

При этом немецкий регулятор может выдать временное разрешение, если он посчитает, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в хранилищах угрожают энергетической безопасности Германии.

А сенатор-республиканец Джеймс Риш добавил, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадет под санкции США.

Заметим, по данным агентства Bloomberg, российский монополист ОАО "Газпром" планирует уже в следующем месяце начать поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток-2", прокладка которого по дну Балтийского моря недавно была завершена.

Напомним:

США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".

в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами". В то же время США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2"

Новости мира: завершили строительство российского газопровода "Северный поток-2"

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