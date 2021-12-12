В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

Украина сможет продвинуться в вопросе членства в НАТО.
В Соединенных Штатах озвучили условие вступления Украины в Североатлантический альянс. Страна должна отвечать предъявляемым требованиям.
Об этом заявил в интервью телеканалу NBC государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, именно соответствие критериям приблизит решение вопроса о вступлении в НАТО как Украины, так и Грузии. С начала своего основания и по сей день Североатлантический союз давал понять, что при определенных условиях его двери открыты для всех европейских стран.
"Альянс подтвердил еще в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство в нем и будут отвечать требованиям, это приблизит решение вопроса об их вступлении", — сказал он.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер, поскольку некоторые страны продолжают придерживаться тактики непровоцирования России в этом вопросе.
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