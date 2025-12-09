В США назвали условие отказа Трампа от участия в завершении войны в Украине

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может отказаться от мирных инициатив по завершению войны в Украине.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox News .

По его словам, американский лидер может решить отступить, если увидит, что соглашения не будет. Вместе с тем, Витакер подчеркнул, что Трамп понимает, как использовать рычаги влияния как на Россию, так и на Украину для заключения мирного соглашения.

Американский дипломат говорит, что Штаты продолжают добиваться прогресса, поэтому отправляют на переговоры спецпредставителя Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, чтобы они помогли сторонам выработать «многоступенчатое и довольно сложное соглашение».

Витакер также рассказал, что в эти выходные были хорошие новости в контексте переговоров.

«Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время, для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я исполнен надежды», — отметил дипломат.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хочет покончить с войной в Украине, потому что хочет прекратить убийства людей. Мол, США занимаются этим «по гуманистическим соображениям». По его словам, как будто ситуация в отношении Украины «замечательная», но существует одна проблема — «многие люди гибнут».

