В США назвали время встречи с украинской делегацией для обсуждения мирного плана — Reuters
По информации Reuters, участником встречи будет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Встреча украинской делегации с американской стороной для обсуждения мирного плана завершения войны в Украине состоятся в воскресенье, 30 ноября, во Флориде.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.
В сообщении уточнили, что с украинскими представителями встретится государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В вечернем обращении 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил конструктивную позицию американской стороны перед переговорами по завершению войны, которые состоятся в ближайшее время.
Украинский президент также сообщил, что украинская делегация прибудет в США в субботу вечером по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира. Переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где обсуждался 28-пунктовый план прекращения войны.
На основе проведенных консультаций стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня в Украине.