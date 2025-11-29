В Майами состоятся переговоры делегаций Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Дополнено новыми материалами

Встреча украинской делегации с американской стороной для обсуждения мирного плана завершения войны в Украине состоятся в воскресенье, 30 ноября, во Флориде.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

В сообщении уточнили, что с украинскими представителями встретится государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В вечернем обращении 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский отметил конструктивную позицию американской стороны перед переговорами по завершению войны, которые состоятся в ближайшее время.

Украинский президент также сообщил, что украинская делегация прибудет в США в субботу вечером по местному времени.

Ранее Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира. Переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где обсуждался 28-пунктовый план прекращения войны.

На основе проведенных консультаций стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня в Украине.