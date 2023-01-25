В США не исключают возможность приобрести 30 танков Abrams для Украины - АР

Официальные лица США заявили, что администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину. Решение отправить немногим более 30 танков может быть объявлено уже в скором времени, хотя для доставки танков могут потребоваться месяцы.

Об этом пишет АР со ссылкой на представителей американского правительства.

Детали еще выясняются. Один из американских чиновников сказал, что танки будут закуплены в рамках будущего пакета инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающего долгосрочное финансирование оружия и оборудования, закупаемых у коммерческих поставщиков.

Ожидается, что заявление США будет согласовываться с заявлением Германии о том, что оно одобрит запрос Польши на передачу немецких танков Leopard 2 Украине, по словам одного чиновника. СМИ уточняют, что чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку решение еще не обнародовано.

Соглашаясь отправить Abrams в пока неопределенное время в рамках инициативы помощи, администрация США таким образом может удовлетворить требование канцлера Германии Олафа Шольца по поводу американских обязательств без немедленного отправления танков.

Значительная часть помощи, отправленной до сих пор во время 11-месячной войны, была предоставлена через отдельную программу из запасов Пентагона, чтобы быстрее доставить оружие в Украину. Но даже по этой программе понадобятся месяцы, чтобы доставить танки в Украину и научить руководить ими украинские силы. Пока не ясно, как скоро США начнут тренировать украинских военных на Abrams и примерно как скоро они смогут попасть на фронт.

В то же время, некоторые должностные лица в Вашингтоне считают, что было бы продуктивнее отправить немецкие Leopards, поскольку они есть у многих союзников, а украинские войска потребуют меньше подготовки, чем на более сложных Abrams.

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Передача Украине американских танков

Ранее американские СМИ сообщали, что США завершают план отправки танков Abrams в Украину.

В частности, по информации Sky News Arabia, президент США Джо Байден якобы согласился передать 10 танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Берлин в вопросе передачи танков немецкого производства Leopard.

Ранее в Пентагоне объясняли, что не дают ВСУ танки Abrams якобы из-за сложностей в эксплуатации.

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