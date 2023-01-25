В США не видят признаков того, чтобы от коррупции в Украине пострадала их финансовая и военная помощь

В Белом доме заявили об отсутствии признаков того, что что-либо из присланного Украине "могло попасть в чужие руки".

У США нет никаких подтверждений того, что бюджетная или оборонная поддержка Украины могла как-то пострадать от коррупционных действий в этом государстве.

Об этом координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге 25 января.

"Бюджетная помощь (для Украины – ред.) направляется через Всемирный банк. И мы уверены в этом процессе", – отметил представитель Белого дома.

Он таким образом ответил на вопросы журналистов, уверены ли в американской администрации в том, что коррупция в Украине не затронула иностранную бюджетную поддержку.

"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность президента Зеленского по поводу этих обвинений в коррупции, и очевидно, он воспринимает это серьезно. Это важно. Мы, конечно, предоставим ему возможность пройти через это", — добавил Кирби.

Он подчеркнул, что коррупция в Украине не затронула финансовую и военную помощь, предоставленную Соединенными Штатами.

"Мы не видели никаких признаков того, что наша бюджетная помощь пострадала от любого проявления коррупции в Украине, и я бы зашел еще дальше, чтобы сказать то же самое о помощи в сфере безопасности – оружия и систем", – рассказал представитель Белого дома.

Он также сообщил об отсутствии признаков того, что что-либо из присланного Украине со стороны США "могло попасть в чужие руки или быть использовано ненадлежащим образом".

О какой коррупции идет речь

Напомним, в издании ZN.UA вышла статья о том, что чиновники Минобороны Украины якобы закупают продукты для украинских военных в два-три раза дороже, чем в магазинах. В частности, речь шла о закупке яиц по 17 грн за штуку.

Министр обороны Алексей Резников назвал обвинения в злоупотреблениях манипуляцией и пообещал подробно проверить все. В то же время в НАБУ сообщили, что начали расследовать соответствующие факты еще до публикации в СМИ.

После этого скандала в отставку подал замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Должности также лишился директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Позже Резников сообщил, что ответил на все вопросы о скандале нардепам-членам парламентского Комитета по антикоррупционной политике. Кроме того, министр анонсировал рефому питания в ВСУ.

Кроме того, заместитель главы Мининфраструктуры Василий Лозинский стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств на закупке генераторов. Сотрудники НАБУ поймали Лозинского на взятке в 400 тыс. дол. Он был уволен с должности и взят под круглосуточный домашний арест.

Скандал из-за закупок Минобороны: Резников прокомментировал расследование журналистов

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