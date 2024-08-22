В США обеспокоены, что Курская операция ВСУ может сыграть злую шутку с Украиной

Американские чиновники обеспокоены тем, что операция Украины в Курской области может перегрузить войска Сил обороны.

Американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.

Об этом сообщает NBC News.

По данным собеседников телеканала, Россия пытается организовать эффективный ответ на неожиданное наступление украинских войск в Курской области, что заставило ее оттянуть часть войск из Украины для укрепления обороны на собственной территории.

Но количество войск, которые России пришлось вывести из Украины, "не является значительным", сказал один из американских чиновников. Пока Россия еще не мобилизовала достаточно боевой мощи, чтобы вернуть территории, которые оказались под контролем украинских сил.

Американские чиновники и военные аналитики предупреждают, что существует риск того, что линии поставок Украины могут быть перегружены, поскольку она пытается поддерживать воюющие на территории России войска, а также отражать российские атаки на востоке.

"Это вызывает беспокойство", – сказал один из чиновников США.

Американские официальные лица заявляют, что точные цели украинского наступления в России остаются непонятными.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена не хочет, чтобы его воспринимали как организатора атаки на территорию РФ. Поэтому Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях внутри России. Впрочем, ВСУ во время "прорыва" использовали американскую бронетехнику для наступления.

Читайте также: