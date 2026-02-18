- Дата публикации
В США объяснили, что именно решит судьбу войны в Украине
В Вашингтоне заявляют, что переговорный процесс чрезвычайно сложный и запутанный.
До сих пор ключевым барьером между Украиной и Россией на мирных переговорах есть вопросы территорий. Именно оно — камень преткновения на пути к завершению войны.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в комментарии Fox News.
Американский дипломат напомнил слова спецпредставителя президента США Стива Виткоффа о том, что «все сводится к одной проблеме — территориям». Однако, по словам Витакера, Вашингтон считает, что следует выработать условия, принятые для Киева, но их поддержит Москва.
«Но это будет самая сложная и тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим», — заявил посол.
Он отметил, что война должна завершиться. Впрочем, добавил, что процесс переговоров чрезвычайно сложен и запутан.
«Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но очевидно, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении этой войны», — добавил Витакер.
К слову, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что предыдущие мирные переговоры сузили круг вопросов по Украине. Впрочем, самые «сложные вопросы» пока остаются без ответа.
Напомним, после первого дня переговоров в Женеве спецпредставитель США Стив Виткофф заявил о «значительном прогрессе». По его словам, к этому привел «успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны». Кроме того, он сообщил, что Киев и Москва «согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения».
Заметим, что накануне встречи Reuter писало о том, что якобы территориальные требования Кремля заблокировали переговоры. Ведь Москва выдвигает ультиматумы по поводу полного контроля над Донбассом, но Киев считает это требование неприемлемым.