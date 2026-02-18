ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
73
Время на прочтение
2 мин

В США объяснили, что именно решит судьбу войны в Украине

В Вашингтоне заявляют, что переговорный процесс чрезвычайно сложный и запутанный.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаг США.

Флаг США. / © Associated Press

До сих пор ключевым барьером между Украиной и Россией на мирных переговорах есть вопросы территорий. Именно оно — камень преткновения на пути к завершению войны.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в комментарии Fox News.

Американский дипломат напомнил слова спецпредставителя президента США Стива Виткоффа о том, что «все сводится к одной проблеме — территориям». Однако, по словам Витакера, Вашингтон считает, что следует выработать условия, принятые для Киева, но их поддержит Москва.

«Но это будет самая сложная и тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим», — заявил посол.

Он отметил, что война должна завершиться. Впрочем, добавил, что процесс переговоров чрезвычайно сложен и запутан.

«Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но очевидно, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении этой войны», — добавил Витакер.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что предыдущие мирные переговоры сузили круг вопросов по Украине. Впрочем, самые «сложные вопросы» пока остаются без ответа.

Напомним, после первого дня переговоров в Женеве спецпредставитель США Стив Виткофф заявил о «значительном прогрессе». По его словам, к этому привел «успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны». Кроме того, он сообщил, что Киев и Москва «согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения».

Заметим, что накануне встречи Reuter писало о том, что якобы территориальные требования Кремля заблокировали переговоры. Ведь Москва выдвигает ультиматумы по поводу полного контроля над Донбассом, но Киев считает это требование неприемлемым.

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie