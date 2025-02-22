В США объяснили, что предусматривает соглашение о редкоземельных металлах

Вырученные доходы от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направлены в фонд реконструкции Украины.

США предложили Украине новую модель экономического партнерства, предусматривающую инвестиции в добычу редкоземельных металлов без получения права собственности на физические активы.

Об этом в статье для Financial Times заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам американского министра, этот формат экономического сотрудничества поможет Украине получить долгосрочные инвестиции без роста внешнего долга.

"США не будут приобретать право собственности на активы в Украине и не будут создавать для нее нового долгового бремени. Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству", – подчеркнул Бессент.

Бессент также сообщил, что во время своего визита в Киев он встретился с уже работающими в Украине американскими компаниями, а также с новыми потенциальными инвесторами.

"США хотят долгосрочно инвестировать в экономику Украины и поддержать ее в восстановлении. Это также посылает четкий сигнал России о нашей поддержке свободной и преуспевающей Украины", — подчеркнул он.

Бессент заверил, что соглашение не предусматривает никакого экономического давления на Украину, а только содействие экономическому росту и возобновлению после войны.

Напомним, США предложили Украине новую редакцию соглашения о полезных ископаемых, которая оказалась еще жестче предыдущего варианта. Документ предусматривает, что 100% собственности будущего фонда будет закреплено именно за американской стороной.

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