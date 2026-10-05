ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1237
Время на прочтение
1 мин

В США объяснили, останутся ли их дипломаты в Киеве: Рубио сделал заявление

США будут определять, безопасно ли дипломатам оставаться в Киеве.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

США сами будут решать, безопасно ли их дипломатам оставаться в Киеве.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

Высокопоставленный чиновник отметил, что российская сторона уже в течение нескольких месяцев призывает иностранных дипломатов выехать из Киева, поэтому в подобных заявлениях нет существенных изменений.

«Мы ежедневно анализируем безопасность каждой дипломатической миссии в мире, и если возникнет угроза, на которую, по нашему мнению, нужно реагировать изменением позиции, мы это сделаем», — отметил Рубио.

Напомним, The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщало, что западные дипломаты готовят планы на случай, если Россия начнет целенаправленно обстреливать иностранные посольства.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie