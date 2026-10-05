В США объяснили, останутся ли их дипломаты в Киеве: Рубио сделал заявление

Марк Рубио / © Associated Press

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США сами будут решать, безопасно ли их дипломатам оставаться в Киеве.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что российская сторона уже в течение нескольких месяцев призывает иностранных дипломатов выехать из Киева, поэтому в подобных заявлениях нет существенных изменений.

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«Мы ежедневно анализируем безопасность каждой дипломатической миссии в мире, и если возникнет угроза, на которую, по нашему мнению, нужно реагировать изменением позиции, мы это сделаем», — отметил Рубио.

Напомним, The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщало, что западные дипломаты готовят планы на случай, если Россия начнет целенаправленно обстреливать иностранные посольства.

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