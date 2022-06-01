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В США объяснили, почему не будут отправлять ракеты большой дальности для Украины

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В США объяснили, почему не будут отправлять ракеты большой дальности для Украины

Фото: Pexels

Каждый элемент оборонной поддержки Украины со стороны США рассчитан на достижение конкретных целей

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал последнее заявление президента Байдена, что его администрация не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности для потенциального поражения территории России.

Об этом пишет Укринформ.

«Мы продолжаем рассматривать (предоставление Украине – ред.) целого перечня систем, которые будут иметь потенциал эффективного применения на поле боя нашими украинскими партнерами. Но то, что подчеркнул президент, что мы не будем направлять ракеты большой дальности для их использования вне поля боя в Украине», — отметил Прайс.

Он подчеркнул, что каждый элемент оборонной поддержки Украины со стороны США рассчитан на достижение конкретных целей, а именно на усиление способности украинцев оборонять собственную территорию.

Представитель Госдепа добавил, что с изменением динамики противостояния в Украине США также изменяют конкретные виды помощи для Украины.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.

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