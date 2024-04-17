В США объяснили, почему не могут останавливать воздушные российские атаки над Украиной

Америка не находится в вооруженном военном конфликте с Россией.

Соединенные Штаты Америки не могут вовлекаться в вооруженное противостояние с Россией, чтобы сбивать ее воздушные атаки в небе над Украиной.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"Мы не находимся в вооруженном военном конфликте с Россией", — отметил представитель Госдепа.

Он отметил, что присутствие самолетов США в небе над Украиной для реагирования на удары России означало бы именно такое противостояние.

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«Мы не собираемся втягиваться в косвенный вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это четко понять», – продолжил Миллер.

По его словам, конфликт между США и РФ означал бы угрозу начала Третьей мировой войны. «Однако мы полностью отданы (поддержке – ред.) обороны Украины»,- резюмировал представитель Госдепартамента.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике идею спикера Палаты представителей США Майка Джонсона разделить на четыре отдельных законопроекта помощь для Украины, Израиля, Тайваня и расходы на другие приоритеты нацбезопасности.

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