В США объяснили, почему Трамп не вводит новые санкции против России

Мэтью Витакер / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки не будут вводить новые санкции против РФ, пока Европа не перестанет покупать у нее нефть и газ.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер во время мероприятия Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе, сообщает LIGA.net .

По его словам, президент Дональд Трамп считает, что без этого экономические ограничения не будут эффективными.

Реклама

"Президент Трамп считает: если мы и дальше даем России европейские деньги, санкции без такой силы", - подчеркнул политик.

Он напомнил, что Польша и Чехия полностью отказались от российской нефти и газа. Венгрия и Словакия покупают почти 100% энергоносителей у Москвы. Также, добавил он, в этом списке есть Турция, которая "также покупает слишком много".

"Конечно, это не будет легко. Но мы должны делать эти тяжелые вещи. Если союзники серьезно хотят мира, они должны уморить российскую военную машину. Мяч на поле европейских и канадских союзников", – подытожил посол Штатов при НАТО.

Как сообщалось, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не будет подвергаться давлению по сокращению закупок российских энергоносителей. Пока у страны нет других стабильных и доступных альтернатив, а диверсификация поставок требует времени.

Реклама

Также премьер-министр Виктор Орбан придумал новую причину, почему Венгрия не может отказаться от российских энергоносителей. По его словам, транспортировать энергоносители по водному пути нецелесообразно, а для построенных в коммунистические времена трубопроводов нет многих альтернатив.