В США объяснили, признает ли НАТО Россию общей угрозой

НАТО и Россия

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Россия еще не названа официальной общей угрозой для евроатлантического пространства, однако Альянс готовится к четкой формулировке в финальном заявлении саммита НАТО в Гааге.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга в преддверии встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

По его словам, Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на том, чтобы партнеры по Альянсу обязались тратить не менее 5% ВВП на национальную и коллективную оборону.

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«Мы еще не начали обсуждения итогового заявления саммита с союзниками, но я полностью ожидаю, что оно будет прямым и будет отражать все текущие убеждения союзников относительно угроз и потребностей коллективной обороны «, — подчеркнул Витакер.

Ожидается, что формулировки по России появятся после согласования позиций между всеми членами НАТО ближе к саммиту.

Напомним, в страна получила официальное приглашение на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите Альянса, который состоится 24-26 июня 2025 года в Гааге, есть ожидания поддержки Украины и демонстрации преданности общей обороне, а также готовности увеличения оборонного производства и инвестиций.

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