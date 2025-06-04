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В США объяснили, признает ли НАТО Россию общей угрозой
Вашингтон отмечает приоритет оборонных расходов, но не исключает, что итоговое заявление саммита НАТО будет содержать четкую оценку угроз со стороны России.
Россия еще не названа официальной общей угрозой для евроатлантического пространства, однако Альянс готовится к четкой формулировке в финальном заявлении саммита НАТО в Гааге.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга в преддверии встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.
По его словам, Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на том, чтобы партнеры по Альянсу обязались тратить не менее 5% ВВП на национальную и коллективную оборону.
«Мы еще не начали обсуждения итогового заявления саммита с союзниками, но я полностью ожидаю, что оно будет прямым и будет отражать все текущие убеждения союзников относительно угроз и потребностей коллективной обороны «, — подчеркнул Витакер.
Ожидается, что формулировки по России появятся после согласования позиций между всеми членами НАТО ближе к саммиту.
Напомним, в страна получила официальное приглашение на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите Альянса, который состоится 24-26 июня 2025 года в Гааге, есть ожидания поддержки Украины и демонстрации преданности общей обороне, а также готовности увеличения оборонного производства и инвестиций.