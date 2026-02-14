В США очертили сценарий завершения войны в Украине

Марк Рубио. / © Associated Press

Реклама

Война Российской Федерации против Украины не закончится «традиционным поражением». Вероятно, урегулирование состоится путём переговоров.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Bloomberg.

По его словам, война России против Украины не закончится «традиционным поражением». В то же время Кремль не сможет добиться своих целей.

Реклама

Рубио подчеркнул, что отказ от территории в Донецкой области будет тяжелой уступкой.

«Отказ от территории на Донбассе будет тяжелой уступкой для украинцев. Но война приведет к урегулированию путем переговоров», — заявил госсекретарь.

Как сообщалось, во время своего выступления Рубио также сделал новое заявление о переговорах. по миру в Украине. По его словам, благодаря предыдущим встречам удалось сузить круг вопросов, но до сих пор остаются без ответа самые сложные. По его словам, и это сложная задача.

Заметим, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что территориальные вопросы являются предметом обсуждения только для встречи лицом к лицу с «фюрером» Владимиром Путиным. Дональд Трамп уже выразил готовность выступить посредником по проведению такого саммита.