В США оправдывают встречу Рубио с Лавровым: заявление удивит

Сергей Лавров и Марко Рубио / © Associated Press

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Встреча госсекретаря США Марка Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым не отрицает тот факт, что Вашингтон осуждает массированные российские обстрелы Украины. Впрочем, для завершения войны нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

Об этом заявила представитель Государственного департамента Темми Брюс, сообщает "ЕП”.

Заметим, во время брифинга Брюс спросили, почему министр страны-агрессора заслуживает встречи с Рубио в то время, когда Россия совершает рекордные по масштабам обстрелы Украины.

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Представитель Госдепа ответила, мол, такие действия совсем не означают, что Вашингтон не осуждает российские обстрелы. Напротив. Впрочем, нужно разговаривать со всеми сторонами. Это позиция Штатов, подчеркнула Брюс.

"Многие считали, что с Путиным вообще не следовало разговаривать во время предыдущей администрации (Байдена - Ред.). С ним не разговаривали три года. Так нельзя дойти до какого-то понимания или соглашения или приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие и страдания", - высказалась представительница Государственного департамента.

Вместе с тем, по ее словам, американский лидер Дональд Трамп осудил эскалацию атак РФ. Их Брюс назвала "отвратительными".

"Мы решительно осуждаем эскалацию атак России на Украину и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших. Еженедельно мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждое государство хочет иметь рекорды, но не такого рода", – сказала американская чиновник.

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Кроме того, подчеркнула Брюс, Белый дом разочарован отсутствием прогресса в решении войны в Украине.

Напомним, 10 июля Рубио и Лавров провели встречу в Малайзии. Она продлилась 50 минут.

Позже госсекретарь Марко Рубио сделал заявления по поводу введения санкций против России и возможности мирного урегулирования в Украине. По его словам, он обсудил с Лавровым «некоторые идеи» по поводу того, какой может быть «дорожная карта» окончания войны в Украине.

Дата публикации 07:47, 09.07.25 Количество просмотров 352 Разговор Трампа с путиным обернулся для Украины невиданным обстрелом. Что известно на утро?