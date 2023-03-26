В США осторожно прокомментировали намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.
Впервые с середины 1990-х Москва разместит такое оружие за пределами страны, пишет Reuters.
Путин сделал это заявление в момент роста напряженности с Западом из-за войны в Украине и когда некоторые российские комментаторы предполагают возможные ядерные удары.
Соединенные Штаты – другая ядерная сверхдержава мира – отреагировали осторожно. Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Россия и Беларусь обсуждали такое соглашение в течение прошлого года и сказал, что нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие.
Тактическое ядерное оружие касается того, которое используется для достижения конкретных успехов на поле боя, а не того, которое способно уничтожать города. Непонятно, сколько такого оружия у России, учитывая, что это территория, которая все еще окутана тайной холодной войны.
Эксперты сказали Reuters, что это событие было важным, поскольку до сих пор Россия гордилась тем, что в отличие от Соединенных Штатов она не развернула ядерное оружие за пределами своих границ.
Путин заявил государственному телевидению, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно озвучивал вопрос размещения тактического ядерного оружия в его стране.
"Здесь тоже нет ничего необычного: во-первых, Соединенные Штаты делают это десятилетиями. Они давно разместили свое тактическое ядерное оружие на территории своих стран-союзников", – сказал он.
«Мы договорились, что будем делать то же – не нарушая наших обязательств, подчеркиваю, не нарушая наших международных обязательств по нераспространению ядерного оружия».
Высокопоставленный чиновник администрации США отметил, что Москва и Минск уже некоторое время говорят о передаче ядерного оружия.
«Мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся привержены коллективной обороне альянса НАТО», – сказал чиновник.
Немедленной реакции со стороны Лукашенко не последовало.
Путин не уточнил, когда оружие будет передано Беларуси, которая имеет границы с тремя членами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией.
«Это часть игры Путина, чтобы попытаться запугать НАТО, потому что нет никакой военной пользы от этого в Беларуси, поскольку у России так много этого оружия и сил внутри России», — сказал Ханс Кристенсен, директор ядерного информационного проекта в Федерации американских ученых.
Международная кампания за отмену ядерного оружия осудила, что она назвала чрезвычайно опасной эскалацией.
"В контексте войны в Украине вероятность просчетов или неправильного толкования чрезвычайно высока. Совместное использование ядерного оружия значительно ухудшает ситуацию и чревато катастрофическими гуманитарными последствиями", — говорится в сообщении.
"Это очень важный шаг", — сказал Николай Сокол, старший научный сотрудник Венского центра разоружения и нераспространения. «Россия всегда очень гордилась тем, что не имеет ядерного оружия за пределами своей территории. Теперь, да, они это меняют, и это большое изменение», — добавил он.
После распада Советского Союза в 1991 году ядерное оружие было размещено в четырех новых независимых государствах: России, Украине, Беларуси и Казахстане.
В мае 1992 года четыре государства согласились, что все оружие должно базироваться в России, а передача боеголовок из Украины, Беларуси и Казахстана была завершена в 1996 году.
Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.
"Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и научим военных, как США в Европе", — сказал Путин.
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