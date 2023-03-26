В США осторожно прокомментировали намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Впервые с середины 1990-х Москва разместит такое оружие за пределами страны, пишет Reuters.

Путин сделал это заявление в момент роста напряженности с Западом из-за войны в Украине и когда некоторые российские комментаторы предполагают возможные ядерные удары.

Соединенные Штаты – другая ядерная сверхдержава мира – отреагировали осторожно. Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Россия и Беларусь обсуждали такое соглашение в течение прошлого года и сказал, что нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие.

Тактическое ядерное оружие касается того, которое используется для достижения конкретных успехов на поле боя, а не того, которое способно уничтожать города. Непонятно, сколько такого оружия у России, учитывая, что это территория, которая все еще окутана тайной холодной войны.

Эксперты сказали Reuters, что это событие было важным, поскольку до сих пор Россия гордилась тем, что в отличие от Соединенных Штатов она не развернула ядерное оружие за пределами своих границ.

Путин заявил государственному телевидению, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно озвучивал вопрос размещения тактического ядерного оружия в его стране.

"Здесь тоже нет ничего необычного: во-первых, Соединенные Штаты делают это десятилетиями. Они давно разместили свое тактическое ядерное оружие на территории своих стран-союзников", – сказал он.

«Мы договорились, что будем делать то же – не нарушая наших обязательств, подчеркиваю, не нарушая наших международных обязательств по нераспространению ядерного оружия».

Высокопоставленный чиновник администрации США отметил, что Москва и Минск уже некоторое время говорят о передаче ядерного оружия.

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«Мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся привержены коллективной обороне альянса НАТО», – сказал чиновник.

Немедленной реакции со стороны Лукашенко не последовало.

Путин не уточнил, когда оружие будет передано Беларуси, которая имеет границы с тремя членами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией.

«Это часть игры Путина, чтобы попытаться запугать НАТО, потому что нет никакой военной пользы от этого в Беларуси, поскольку у России так много этого оружия и сил внутри России», — сказал Ханс Кристенсен, директор ядерного информационного проекта в Федерации американских ученых.

Международная кампания за отмену ядерного оружия осудила, что она назвала чрезвычайно опасной эскалацией.

"В контексте войны в Украине вероятность просчетов или неправильного толкования чрезвычайно высока. Совместное использование ядерного оружия значительно ухудшает ситуацию и чревато катастрофическими гуманитарными последствиями", — говорится в сообщении.

"Это очень важный шаг", — сказал Николай Сокол, старший научный сотрудник Венского центра разоружения и нераспространения. «Россия всегда очень гордилась тем, что не имеет ядерного оружия за пределами своей территории. Теперь, да, они это меняют, и это большое изменение», — добавил он.

После распада Советского Союза в 1991 году ядерное оружие было размещено в четырех новых независимых государствах: России, Украине, Беларуси и Казахстане.

В мае 1992 года четыре государства согласились, что все оружие должно базироваться в России, а передача боеголовок из Украины, Беларуси и Казахстана была завершена в 1996 году.

Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и научим военных, как США в Европе", — сказал Путин.

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