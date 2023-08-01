В США отреагировали на атаки БПЛА по Москве: "Именно Украине решать, как вести эту войну"

В Госдепартаменте напомнили, что "мишенью" российских атак является "именно украинская гражданская инфраструктура", и "это украинских гражданских убивают в этой войне".

После атаки беспилотников по Москве в Госдепе США заявили, что не поощряют Украину к ударам за ее пределами, однако государство само решает, как вести войну.

Об этом представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер сказал 31 июля после атаки по Москве 30 июля, сообщает "Европейская правда".

В частности, Миллер ответил на вопрос, поддерживают ли США слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "в ее символические центры" в Москве является "неизбежным, естественным и абсолютно справедливым процессом".

"Не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры", – сказал в ответ спикер Госдепа.

"Я скажу, что мы не поощряем и не разрешаем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – отметил Миллер.

В этом контексте он напомнил, что "мишенью" российских атак является "именно украинская гражданская инфраструктура", и подчеркнул – "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда Россия наносит удары по школам, больницам и многоквартирным домам.

Атаки БПЛА по Москве

В ночь на 30 июля в Москве несколько беспилотников атаковали башни бизнес-центра "Москва Сити". В РФ заявили о якобы уничтожении дронов, незначительных повреждениях фасадов двух башен и ранении охранника. В инциденте российские власти обвинили Украину.

Уже в ночь на 1 августа Москву снова атаковали несколько дронов: во второй раз были попадания в башни "Москва Сити". Российские власти заявили о сбитии нескольких беспилотников, однако признали попадание по бизнес-центру, сообщив о повреждении остекления. Минобороны РФ обвинило в налете дронов "киевский режим".

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