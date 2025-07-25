В США отреагировали на итоги третьего раунда переговоров Украины и РФ

Госдеп США

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В Государственном департаменте США поддерживают полное и безусловное прекращение огня, в том числе всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

Такое заявление во время брифинга сделал первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

Он отметил, что в ведомстве продолжают поддерживать прямые переговоры между Украиной и РФ с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и, наконец, согласованного мирного урегулирования.

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«Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному, безусловному прекращению огня. Призывы Украины к полному, безусловному прекращению огня, в частности, к полной остановке всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре», — сказал Пиготт.

По его словам, в Госдепе также считают очень хорошим сигналом сообщение о том, что стороны договорились об очередном обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными.

Напомним, 23 состоялись очередные переговоры между Украиной и РФ.

22 июля днем президент Владимир Зеленский провел совещание по переговорному процессу.

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«Украина готова работать максимально продуктивно ради… подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама и начала», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ не ждали прорыва от переговоров в Стамбуле.

Первые два раунда переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в Турции прошли в мае и июне. Договоренности о прекращении огня достигнуты не были, но переговоры завершились серией обменов пленными.