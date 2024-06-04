В США отреагировали на отказ Китая участвовать в Саммите мира

В Соединенных Штатах Америки не понимают, какой вклад мог бы внести Китай на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Ведь Пекин стремится укреплять связи с Москвой.

Об этом заявил спикер американского Госдепа Мэттью Миллер, сообщает " Голос Америки ".

По его словам, Вашингтон всегда четко заявлял, что КНР может сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта – "если бы захотела".

"Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", — подчеркивает Миллер.

Миллер заявил, что США и дальше будут продолжать объяснять Пекину, что Вашингтон против таких действий и будет привлекать к ответственности организации, помогающие российской "оборонке".

Он также отметил, что США поддерживают мирный саммит и хотят, чтобы он был успешен. Кроме того, отмечает представитель Госдепа, Белый дом поддерживает дипломатические усилия Украины.

Отказ Китая от Саммита мира

На днях стало известно, что Китай не примет участия в мирном саммите по Украине. Отказ Пекина присутствовать на форуме связан с отсутствием российской делегации на мероприятии. Ведь среди условий участия Китая было признание форума как Украиной, так и Россией.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев без позитива воспринимает отказ Китая принять участие в саммите мира в Швейцарии. По его словам, Киев не будет рассматривать альтернативные "мирные саммиты", в частности, предложенный Пекином.

В КНР с ответом не заставили себя ждать и ответили Зеленскому о срыве саммита в Швейцарии. В МИД заявили, что Китай не намерен и никогда не хотел раздувать огонь, а также "не подкармливал пламя" российско-украинской войны.

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