В США ответили на предложение Кремля по переговорам о европейской безопасности

В США ответили на предложение Кремля по переговорам о европейской безопасности

В Белом доме проводят консультации с европейскими партнерами, без которых переговоры с Москвой невозможны.

В пятницу, 17 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России о начале переговоров по европейской безопасности.

Как сообщает Reuters, по словам пресс-секретаря Белого дома, сейчас продолжаются консультации США с европейскими союзниками и партнерами.

"Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", – сказала Псаки журналистам.

Ранее в МИД России заявили, что готовы отправить правительственного переговорщика "в любой момент" для начала переговоров с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности, которых она добивается, обещая разрядить кризис в Украине.

Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

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