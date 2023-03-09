В США ответили на выпад Китая о помощи Украине и Тайваню

В США отметили, что не нарушают международный порядок, помогая Украине и Тайваню.

Представитель государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал заявление руководителя МИД Китая Цинь Гана, ранее заявившего, что возможная помощь Пекина Москве в ее войне против Украины сравнима со снабжением Вашингтоном вооружений для Тайваня.

Об этом он заявил на своем брифинге.

Прайс отметил, что заявление главы МИД Китая упускает из виду реальное положение дел, поскольку США и другие страны, которые помогают Украине, защищают международный порядок, основанный на принципах ООН, когда одна большая страна нападает на меньшую и пытается перекроить границы.

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"Это те же принципы, которые в этом случае подписала КНР как государство-член ООН и как страна, которая якобы верит в эти документы и принципы", — сказал Прайс.

В то же время, он заявил, что поставками вооружений Тайваню США пытаются обеспечить мир в регионе.

"Это тот же порядок, основанный на правилах, который лежит в основе мира и безопасности, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе. Любой, кто предполагает, что мы поступаем непоследовательно, я думаю, не принимает во внимание основные концепции, играющие роль", — заявил спикер Госдепа.

Также Прайс добавил, что США, помогая Украине и Тайваню, не нарушили международный порядок.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в поддерживаемом США конфликте с Тайванем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай требует, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Пекин также заявил, что война в Украине якобы управляется "невидимой рукой".

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