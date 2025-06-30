В США ответили на заявления Кремля о "торможении" переговоров

Спецпредставитель США Кит Келлог / © Associated Press

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Заявления кремлевского спикера Дмитрия Пескова о якобы торможении США и Украиной процесса переговоров безосновательны, а именно «оруэлловские».

Об этом написал спецпредставитель США Кит Келлог в «Х».

«Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров являются оруэлловскими. Утверждение России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, безосновательны», — написал он.

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По словам Келлога, президент США Дональд Трамп «последовательно и твердо настаивает» на достижении прогресса для прекращения войны.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам, чтобы прекратить войну. Россия не может продолжать тянуть время, бомбя гражданские объекты в Украине», — подчеркнул Келлог.

Напомним, что такой ответ из США прозвучал после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков обвинял Киев и Вашингтон в том, что переговоры не прогрессируют.

«Кремль надеется, что срок проведения третьего раунда переговоров с Украиной прояснится в ближайшее время», — сказал накануне Песков.

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