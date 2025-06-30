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В США ответили на заявления Кремля о "торможении" переговоров
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Россия не может дальше тянуть время и бомбить гражданские объекты Украины.
Заявления кремлевского спикера Дмитрия Пескова о якобы торможении США и Украиной процесса переговоров безосновательны, а именно «оруэлловские».
Об этом написал спецпредставитель США Кит Келлог в «Х».
«Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров являются оруэлловскими. Утверждение России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, безосновательны», — написал он.
По словам Келлога, президент США Дональд Трамп «последовательно и твердо настаивает» на достижении прогресса для прекращения войны.
«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам, чтобы прекратить войну. Россия не может продолжать тянуть время, бомбя гражданские объекты в Украине», — подчеркнул Келлог.
Напомним, что такой ответ из США прозвучал после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков обвинял Киев и Вашингтон в том, что переговоры не прогрессируют.
«Кремль надеется, что срок проведения третьего раунда переговоров с Украиной прояснится в ближайшее время», — сказал накануне Песков.